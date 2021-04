Κ. Σακελλαροπούλου: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου

Τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Δούκα του Εδιμβούργου, Πρίγκιπα Φιλίππου, εξέφρασε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Διαβάστε ακόμη: Πρίγκιπας Φίλιππος: Το άλμπουμ της ζωής του Δούκα του Εδιμβούργου

Στην ανάρτησή της στο Twitter, όπου τη συνόδευε με μία φωτογραφία από την παιδική ηλικία του πρίγκιπα να είναι ντυμένος τσολιάς, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε πως «ο Δούκας του Εδιμβούργου, πρίγκιπας Φίλιππος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα, υπηρέτησε τη χώρα του με αφοσίωση για πολλές δεκαετίες. Εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μου στην Αυτού Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ Β ‘, στα μέλη της βασιλικής οικογένεας και στο βρετανικό λαό».

The Duke of Edinburgh, Prince Philip, who was born in Corfu, served his country with devotion for many decades. I extend my warm condolences to Her Majesty Queen Elizabeth II, the members of the @RoyalFamily and the British people. pic.twitter.com/qmB4PZjLDM

— President GR (@PresidencyGR) April 9, 2021