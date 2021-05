Politico: Ο Κύπριος πρώην Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης, Ειδικός Σύμβουλος του Μ. Σχοινά

O Χρήστος Στυλιανίδης – ο Κύπριος πρώην Επίτροπος Ανθρωπιστικής βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων και συντονιστής για τον Έμπολα κατά τη διάρκεια της θητείας του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ – ορίζεται ειδικός σύμβουλος του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο Χρ. Στυλιανίδης ορίζεται να είναι o απεσταλμένος της ΕΕ, με εντολή που περιλαμβάνει την πρόληψη των διακρίσεων, την υποστήριξη προσπαθειών οικοδόμησης της ειρήνης και τις διαθρησκευτικές διαδικασίες, αναφέρει το Politico στο Playbook.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «Όπως και ο προκάτοχός του Σλοβάκος, Γιαν Φίγκελ, του οποίου η εντολή έληξε το 2019, ο Στυλιανίδης προέρχεται από μια μικρή πληθυσμιακά χώρα της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Σχοινάς αναφέρει ότι «η ελευθερία της θρησκείας και της πίστης δέχεται επίθεση σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ο διορισμός του κ. Στυλιανίδη στη θέση του ειδικού απεσταλμένου για ζητήματα ελευθερίας της πίστης δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα όλων των θρησκειών και πεποιθήσεων. Καλώς ήρθες στην ομάδα Χρήστο».

Freedom of religion or belief is under attack in many parts of the world. Today’s appointment of @StylianidesEU as Special Envoy for the promotion of freedom of relation or belief shows we are determined to protect the rights of all faiths and beliefs. Welcome to the team Χρήστο!

