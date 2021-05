Μπαράζ διπλωματικών επαφών Δένδια για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Συνάντηση με τον Παλαιστίνιο πρέσβη Μαρουάν Τουμπάσι είχε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας, με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

Διαβάστε σχετικά: Γάζα: Μαίνονται για 8η ημέρα οι συγκρούσεις – Σχεδόν 200 νεκροί σε μια εβδομάδα

Ο Ελληνας ΥΠΕΞ είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, όσο και με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι.

FM @NikosDendias held telephone conversation w/ @USAmbPyatt to discuss dvtps in the region

Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρέσβη ΗΠΑ G.Pyatt – στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην περιοχή pic.twitter.com/WbEuSDQJJv

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 17, 2021