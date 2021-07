Πελώνη: Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό και εστίαση

Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις της όσον αφορά στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες πληθυσμού, βάσει των εισηγήσεων της επιτροπής βιοηθικής, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης.

Η κ. Πελώνη είπε επίσης ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για το πως θα λειτουργήσουν και οι κλειστοί χώροι από τις 15 Ιουλίου.

Νωρίτερα είχε κρούσει το καμπανάκι για τη διασπορά της πανδημίας σε νέους ανθρώπους, σημειώνοντας ότι η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι στα 27 έτη και πως το 66% των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στα νότια προάστια ήταν ηλικίας από 15 έως 24 ετών.

Η κ. Πελώνη υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα σε χώρους εστίασης, μπαρ, κλαμπ, σημειώνοντας ότι «οι επιχειρήσεις στις οποίες θα διαπιστώνονται παραβάσεις θα έχουν αυστηρές ποινές»,όπως σφράγιση του καταστήματος από την επομένη ημέρα και πρόστιμα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «μόνη λύση παραμένει ο εμβολιασμός», ο οποίος πλέον έχει λάβει επιτακτικό χαρακτήρα λόγω και της μετάλλαξης Δέλτα.

Διατύπωσε τη θέση ότι «στόχος είναι να πειστούν και να αξιοποιήσουν το προνόμιο του εμβολιασμού συμπολίτες που διστάζουν και αμφιβάλουν», επισημαίνοντας ότι «τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και δουλεύουν».

Η κ. Πελώνη είπε ότι «επιδιώκουμε την κινητοποίηση όλων: εκκλησίας, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτών». Και υπενθύμισε ότι την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τον εθελοντικό εμβολιασμό των εφήβων 15-17 ετών.

Μεταρρυθμίσεις σε Υγεία και Παιδεία

«Χθες, καθώς συμπληρώνονταν δύο χρόνια από τις εκλογές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παραστεί στα εγκαίνια του πρότυπου πολυδύναμου Κέντρου Υγείας, στο Κερατσίνι, να διαβεβαιώσει για τη σταθερή απόφαση της κυβέρνησης να είναι δίπλα στον πολίτη και να αναγγείλει ότι ξεκινά το χτίσιμο ενός νέου Ε.Σ.Υ. Θέτουμε -όπως τόνισε- τα θεμέλια για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα ξεκινάει από την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, θα περνάει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα ενισχύσει και θα εξορθολογήσει το νοσοκομειακό χάρτη της χώρας μας και θα ασχοληθεί και με ευαίσθητα ζητήματα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με διαχείριση δύσκολων καταστάσεων ασθενειών», είπε.

Υπογράμμισε μάλιστα πως «ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κυβέρνηση και στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Απτή απόδειξη -πέρα από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και αυτές που τώρα προωθούνται- αποτελεί η απόφαση για 11.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, μέσα στο Καλοκαίρι, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από αναπληρωτές. Σημειώνεται ακόμη ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων η αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα».

Ανέφερε επίσης πως «για πρώτη φορά, οι υποψήφιοι για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή στην οποία εισάγονται».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή της η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας λέγοντας:

«Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε νέα -τη δεύτερη μέσα στο χρόνο- θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021, προβλέποντας οικονομική μεγέθυνση 4,3% του Α.Ε.Π. από 4,1% του Α.Ε.Π. που προέβλεπε τον Μάιο και 3,5% που προέβλεπε τον Φεβρουάριο. Ταυτόχρονα, διατηρεί την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 6% το 2022, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών της Ε.Ε. με την μεγαλύτερη αύξηση του Α.Ε.Π., ενώ αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για την Ισπανία και την Ιταλία».

Και πρόσθεσε: «Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι χθες ολοκληρώθηκε μια πολύμηνη προσπάθεια επίλυσης σειράς ζητημάτων, η οποία οδήγησε σε μια ανταγωνιστική, διαφανή και επιτυχή διαγωνιστική διαδικασία για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός σε σχετική ανάρτησή του «τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά γυρίζουν μία δεκαετή σελίδα αβεβαιότητας και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο παραγωγικής δουλειάς, ανάπτυξης και ευημερίας. Τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας ξαναπιάνουν δουλειά, και γίνεται ένα ακόμα βήμα για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με περισσότερους υποψήφιους επενδυτές και με τελικό τίμημα τετραπλάσιο του αρχικού που συνολικά αγγίζει τα 78 εκατ. ευρώ».

Όσον αφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, είπε: «Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Στις 21:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο του ‘The Economist’ με τίτλο ‘Roundtable with the Government of Greece – From social distancing to social solidarity’».