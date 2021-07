Anadolu: Στο τουρκικό ΥΠΕΞ εκλήθη ο Έλληνας πρέσβης για τη Γαλατασαράι

Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εκλήθη ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, για το ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά την άφιξη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Γαλατασαράι στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Turkey summons Greek Ambassador Michael-Christos Diamessis to protest rude attitude displayed towards Turkish football team Galatasaray at Athens airport

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 13, 2021