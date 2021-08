Φωτιές: Οι Πολωνοί πυροσβέστες παρατείνουν την παραμονή τους στην Ελλάδα – Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη

Για δύο εβδομάδες ακόμη θα παραμείνουν στην Ελλάδα οι Πολωνοί πυροσβέστες. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε δημόσια τον Πολωνό ομόλογό του για τη στήριξη στην Ελλάδα, με την αποστολή πυροσβεστικών δυνάμεων.

«Μίλησα με τον πρωθυπουργό Μοραβιέτσκι και τον ευχαρίστησα για τη συνεχή βοήθεια της Πολωνίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς οι ομάδες τους θα παραμείνουν στην Ελλάδα για άλλες δύο εβδομάδες. Οι Πολωνοί πυροσβέστες κάνουν καταπληκτική δουλειά στο έδαφος και είμαστε χαρούμενοι που τους έχουμε στο πλευρό μας», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης στο Twitter.

I spoke to Prime Minister @MorawieckiM and thanked him for Poland’s continued assistance in fighting the wildfires, as their teams will remain in Greece for another two weeks. The Polish firefighters are doing an amazing job on the ground and we are glad to have them by our side.

