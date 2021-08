Ανασχηματισμός: Συγχαρητήρια Τζέφρι Πάιατ στον Ευάγγελο Αποστολάκη

Με μήνυμα στο Τwitter, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ έδωσε τα συγχαρητήρια του στον φίλο του -όπως τον αποκαλεί- Ευάγγελο Αποστολάκη για την ανάληψη της θέσης του νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας.

Η ανάρτηση του Τζέφρι Πάιατ στο Twitter:

«Τα θερμότερα συγχαρητήρια στον φίλο μου ναύαρχο Αποστολάκη για τον διορισμό του ως νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας – ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος καθώς και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν την πρόκληση των άγριων πυρκαγιών που προκαλούνται από το κλίμα και επίσης ένα πλούσιο πεδίο για μελλοντική συνεργασία».

Warmest congratulations to my friend Admiral Apostolakis on his appointment as Greece’s new Minister of Civil Protection – an especially important role as both our countries grapple with the challenge of climate induced wild fires and also a rich area for future collaboration. pic.twitter.com/C32tfahpcE

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 31, 2021