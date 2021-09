Δωρεά 200.000 εμβολίων στη Ρουάντα

Δωρεά 200.000 εμβολίων προς τη Ρουάντα πραγματοποίησε η Ελλάδα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών, τα εμβόλια παραδόθηκαν σήμερα, Παρασκευή, ως δείγμα αλληλεγγύης προς το λαό της Ρουάντας και της δέσμευσης της χώρας μας να συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση της πανδημίας.

Σχετικό tweet ανάρτησε και το υπουργείο Υγείας της Ρουάντας.

Through military cooperation between Rwanda and Greece, today the Ministry of Health received 200,000 doses of Astra Zeneca #COVID19 vaccine.#VaccinesSavesLives pic.twitter.com/EYIjc02p3r

— Ministry of Health | Rwanda (@RwandaHealth) September 3, 2021