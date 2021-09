Αρχηγός ΓΕΕΘΑ από Σούδα: Στρατηγική η σημασία της Κρήτης για την Αν. Μεσόγειο

Τη στρατηγική σημασία της Κρήτης για την Ανατολική Μεσόγειο τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, σε δηλώσεις του, μετά την κοινή σημερινή επίσκεψη στο νησί με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ναύαρχο Ρομπ Μπάουερ.

Όπως ανακοινώθηκε, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επικείμενης έναρξης των εργασιών του συνεδρίου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, η οποία θα διεξαχθεί από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

«Η Κρήτη είναι τοποθεσία που διευκολύνει τα μέγιστα όλες τις δραστηριότητες που διεξάγουμε με τους συμμάχους και τους εταίρους μας παγκοσμίως» καθιστώντας την Ελλάδα «έναν αξιόπιστο πάροχο σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Επισήμανε δε, ότι η παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στη βάση της Σούδας είναι «πιο συχνή από ποτέ λόγω των ενισχυμένων αποστολών σε νότιο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο» ενώ αναφέρθηκε και στα σχέδια για αναβάθμιση των στρατιωτικών υποδομών στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο ναύαρχος Μπάουερ επισκέφθηκαν τον Ναύσταθμο Κρήτης, το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής, το Πεδίο Βολής Κρήτης, την 115 Πτέρυγα Μάχης, καθώς και το Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής ‘Αμυνας.

Ειδικότερα, για το νέο ολοκληρωμένο Κέντρο Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής ‘Αμυνας στην περιοχή, που δημιουργήθηκε πέρσι, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ανέφερε ότι «έχει ήδη λάβει τη διαπίστευσή του από τις αρχές του ΝΑΤΟ» και βρίσκεται «σε λειτουργία με ειδίκευση σε πτυχές της αντι-βαλλιστικής άμυνας πυραύλων».

Για το Ναύσταθμο Κρήτης, τη δεύτερη μεγαλύτερη ναυτική βάση στη χώρα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι οι υποδομές του θα αναβαθμιστούν σύντομα, «λόγω της εξέχουσας γεωγραφικής του θέσης και της εγγύτητάς του στο θέατρο επιχειρήσεων της Ανατολικής Μεσογείου».

Αναφορικά με το Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής, μεταξύ άλλων, είπε ότι «παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση» ενώ στάθηκε στην ενεργή υποστήριξη «που παρέχεται στο Κέντρο από τα 7 ιδρυτικά μέλη του, καθώς και τη σταθερή συμμετοχή των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στα δράσεις του».

Για το Πεδίο Βολής Κρήτης, ανέφερε ότι «αποτελεί μία από τις παλαιότερες δομές του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα» ενώ αναβαθμίζει τις δράσεις του «με συνεχή προσαρμογή των βολών που διεξάγει σε σενάρια που προσομοιάζουν πραγματικές συνθήκες».

«Η 115 Πτέρυγα Μάχης», συμπλήρωσε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «χρησιμοποιείται εντατικά από συμμάχους και εταίρους μας, φιλοξενεί πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων υψηλής έντασης και αξίας, και συνιστά τον ισχυρό αεροπορικό βραχίονα της Κρήτης».

