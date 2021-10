Μ. Σχοινάς: Η επιστήμη, κορωνίδα της πολιτικής σε καιρούς κρίσης

«Η επιστήμη είναι η κορωνίδα της πολιτικής σε καιρούς κρίσης, είναι αυτή που κάνει τον κόσμο μετά τον covid και πάλι κανονικό και λειτουργικό», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, στον χαιρετισμό του σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, που οργάνωσε το Ίδρυμα Θεοφανώ, στο πλαίσιο της απονομής του Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στους επιστήμονες Ογκούρ Σαχίν και Εζλέμ Τουρετσί, που πρώτοι ανέπτυξαν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

«Η επόμενη ημέρα είναι εδώ και το βλέμμα μας είναι στραμμένο στη νέα γενιά επιστημόνων, μία νέα ελπιδοφόρα γενιά που γνωρίζει ότι η επιστήμη δεν είναι απλώς μία επιλογή, αλλά αναπόσπαστο μέρος της λύσης», τόνισε ο κ. Σχοινάς.

What a great pleasure to welcome -together with @AlbertBourla– in our beloved Thessaloniki Dr. Ug. Sahin and Dr. Öz.Tureci of BioNTech, 2021 Empress Theophano laureates.

A privilege to open the round table organised by the Empress Theophano Foundation on "Science for Society".

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 14, 2021