Ναυτιλία, ενέργεια και τουρισμός στην ατζέντα της επίσκεψης Δένδια στο Ομάν

Στο Ομάν βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Γενικής Αρχής Ειδικών Οικονομικών και Ελεύθερων Ζωνών Ali bin Masoud Al Sunaidy.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζήτησαν για ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας στις επενδύσεις και το διμερές εμπόριο, με έμφαση στη ναυτιλία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό.

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στη Μουσκάτ, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Κύπριο πρέσβη στο Ομάν Ανδρέα Νικολαΐδη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ομάν, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του κ. Δένδια στο twitter.

During my first visit to #Oman, I met with @omanopaz Chairman Dr. Ali bin Masoud Al Sunaidy to discuss opportunities for strengthening cooperation on investments & bilateral trade, with an emphasis on shipping, renewables & tourism. pic.twitter.com/tOxOzzAAbf

