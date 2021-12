Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης – «Προχωράμε δυναμικά»

Στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ μετέβη ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής της ηγεσίας, μία ημέρα έπειτα από την επικράτησή του στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΚΙΝΑΛ.

Τον κ. Ανδρουλάκη υποδέχθηκαν ο γενικός διευθυντής του ΚΙΝΑΛ Νίκος Σαλαγιάννης και ο γραμματέας του κόμματος Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μεγάλη μέρα για την παράταξη. «Προχωράμε δυναμικά να ανασυγκροτήσουμε την κεντροαριστερά» τόνισε.

Επεσήμανε, δε, ότι ο τόπος έχει ανάγκη «μια ισχυρή φωνή προόδου, ρεαλισμού, μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατική φωνή» και πρόσθεσε ότι «πρέπει και ο τόπος να αλλάξει σελίδα. Να πάμε σε μια εποχή που οι πολίτες θα θεωρούν ότι τα κόμματα δίνουν λύσεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ξεκινάμε από σήμερα».

Συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι δεν περίμενε αυτήν τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. «Οι εκλογές τελείωσαν. Πάμε ενωτικά», σημείωσε και απέδωσε το πολιτικό γεγονός που προκλήθηκε με τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ σε τρεις παράγοντες. Στο γεγονός ότι η πανδημία δεν επέτρεψε να γίνουν σημαντικά πολιτικά γεγονότα και η εκλογική διαδικασία του ΚΙΝΑΛ εδωσε τη δυνατότητα να εκφραστεί η βάση της παράταξης, στον τραγικό θάνατο της Φώφης Γεννηματά, καθώς και το ότι το πεδίο δράσης της Κεντροαρισετράς είναι μεγάλο.

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης είχε σύσκεψη με τους στενούς συνεργάτες του και την κομματική ηγεσία. Αύριο -κατά πάσα πιθανότητα- θα συνεδριάσει η ΚΟ για να διευθετήσει τη νέα δομή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα παραστεί στη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου.

Το πρωί, ο νέος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής άφησε ένα λουλούδι στο μνήμα της Φώφης Γεννηματά, στο Α’ Νεκροταφείο.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, είχε νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη συνομιλία που είχαν ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον κ. Ανδρουλάκη για τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ενημέρωσε τον νέο αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής για τη πρωτοβουλία του να συναντηθεί με κοινωνικούς φορείς και κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης «για τη δραματική κατάσταση με τη πανδημία και τη κατάρρευση του ΕΣΥ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμφώνησαν να τα πουν από κοντά το επόμενο διάστημα.

Τα συγχαρητήριά του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε: «Συγχαρητήρια Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή σου ως νέος αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής, το ελληνικό κόμμα-μέλος μας. Είναι ώρα για πρόοδο και αξιοπρέπεια».

Congratulations @androulakisnick on your election as new leader of Movement for Change / @PASOK, our Greek member party. It’s time for progress and dignity. pic.twitter.com/cEsTbIWego

— PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) December 13, 2021