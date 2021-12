Ξεκίνησαν εργασίες στο τεμάχιο «10» της ΑΟΖ Κύπρου

Την έναρξη της γεώτρησης στο τεμάχιο «10» της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Εχουν ξεκινήσει οι εργασίες της γεώτρησης αξιολόγησης «Glaucus-2» στο τεμάχιο «10» της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την κοινοπραξία ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited και Qatar Petroleum International Upstream LLC, η οποία κατέχει άδεια έρευνας υδρογονανθράκων για το εν λόγω τεμάχιο. Η πλατφόρμα Stena Forth αναμένεται να παραμείνει επί της κυπριακής ΑΟΖ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Το Stena Forth είναι σύγχρονο γεωτρύπανο σκληρού περιβάλλοντος, 6ης γενιάς, με δυνατότητες γεωτρήσεων δυναμικής τοποθέτησης, σε υπερβάθη μέχρι τα 35.000 πόδια (περίπου 10χλμ). Αποτελεί μάλιστα «γνώριμο» του υποθαλάσσιου ανάγλυφου της περιοχής, μια και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Leviathan στην ισραηλινή ΑΟΖ. Τον περασμένο Ιούλιο μάλιστα εργάστηκε επί του ταμιευτήρα παραγωγής (σ.σ. «άνοιξε το πηγάδι») Leviathan 8 στο βόρειο τμήμα του ισραηλινού κοιτάσματος, εργαζόμενο τόσο στα 5.300 όσο και στα 17.000 πόδια (1.600 και 5.300 μέτρα αντίστοιχα).

Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή η πλατφόρμα Stena Forth.

Η Exxon, αν και αρχικά προσανατολίστηκε και σε δεύτερη γεώτρηση τύπου «wildcat» προκειμένου να διαφανεί η χαρτογράφηση της περιοχής και κυρίως αν υπάρχουν προοπτικές ασβεστολιθικών στόχων «τύπου Ζορ», σύμφωνα με τις σεισμογραφικές έρευνες του τεμαχίου «10» –άρα και προοπτικές ανακάλυψης μεγάλου κοιτάσματος– προς το παρόν κρατάει τον προγραμματισμό της στο επίπεδο των επιλογών αμέσως μετά το πέρας της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στον «Γλαύκο». Να υπενθυμίσουμε πως η έκταση που καλύπτει το τεμάχιο «10» είναι ίση με 2.572 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ καλά ενημερωμένες πηγές δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία σε σχέση με την επιβεβαίωση των ποσοτήτων επί του στόχου «Glaucus-1».

Σε σχέση με την ασφάλεια της γεώτρησης, η Λευκωσία έχει ορίσει το Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ως κόμβο ασφαλείας σε σχέση με τις εργασίες του γεωτρύπανου στην κυπριακή ΑΟΖ, με την Αστυνομία Κύπρου, την ΕΦ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία να έχουν ήδη προβεί σε όλα τα απαραίτητα μέτρα, καθώς και σε ασκήσεις ετοιμότητας-προσομοίωσης.