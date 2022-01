Δένδιας: Ενημέρωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την προκλητική ρητορική της Τουρκίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γουέντι Σέρμαν, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και στα Δυτικά Βαλκάνια, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την πρόσφατη προκλητική ρητορική της Τουρκίας.

During a phone conversation today, I discussed with U.S. @DeputySecState W.Sherman the situation in #Ukraine & #WesternBalkans and briefed her on Turkey’s recent provocative statements. pic.twitter.com/rr22u03fec

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 4, 2022