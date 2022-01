Κατ. Σακελλαροπούλου: Συγχαρητήρια στον Σέρτζιο Ματαρέλα για την επανεκλογή του

Με ανάρτηση στο twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Σέρτζιο Ματαρέλα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας.

I warmly congratulate President Mattarella on his reelection as President of the Italian Republic.

I look forward to continuing working with him and wish him every success.​ ​@Quirinale

— President GR (@PresidencyGR) January 29, 2022