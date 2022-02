Συνάντηση Μπλίνκεν – Κασουλίδη: Δέσμευση ΗΠΑ για εμβάθυνση συνεργασίας μέσω του σχήματος 3+1

Τη δέσμευση των ΗΠΑ για την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε ο Άντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν συνεχάρη τον υπουργό Εξωτερικών Κασουλίδη για την επιστροφή του στο υπουργείο Εξωτερικών και επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού 3+1 με την Ελλάδα και το Ισραήλ».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι δύο υπουργοί συζήτησαν μια σειρά από διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας του συντονισμού των ενεργειών για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Επιπλέον, τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης της επιστημονικής συνεργασίας σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και οι αναδυόμενες τεχνολογίες μέσω της επικείμενης υπογραφής διμερούς συμφωνίας για την επιστήμη και τεχνολογία.

