Κατ. Σακελλαροπούλου: Συνεχάρη τον Σταϊνμάιερ για την επανεκλογή του

Με ανάρτησή της στο Twitter, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συνεχάρη τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ για την επανεκλογή του ως Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του» αναφέρει στην ανάρτησή της η κυρία Σακελλαροπούλου.

Heartfelt congratulations to Frank-Walter Steinmeier on his reelection as President of the Federal Republic of Germany.

I wish him every success in his tasks.

