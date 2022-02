Τζέφρι Πάιατ: Προοπτική για μια ακόμη τουριστική χρονιά-ρεκόρ από Αμερικανούς

Ως επιπλέον καταλύτη για την οικονομική αναζωογόνηση, χαιρετίζει ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ την άρση της υποχρέωσης επίδειξης αρνητικού τεστ κορωνοϊού για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανέφερε πως συζήτησαν για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων αμερικανικών αερομεταφορέων προς την Ελλάδα τον επόμενο μήνα και την προοπτική μίας ακόμη τουριστικής χρονιάς-ρεκόρ από Αμερικανούς.

Great meeting w/@Vkikilias discussing the resumption of direct American carrier flights to Greece next month & the prospect of another record 🇺🇸 tourism year. We welcome the govt’s lifting of testing requirements for vaccinated Americans as a further catalyst to economic revival. pic.twitter.com/RoLsc7afef

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) February 14, 2022