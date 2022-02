Απάντηση Δένδια σε Ερντογάν: «Η Τουρκία θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ»

Αυστηρή απάντηση στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις για τα ελληνικά νησιά, οι οποίες εκφράστηκαν σήμερα και δια στόματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Σε τοποθέτησή του από το Όσλο, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι με τη στάση της, η Άγκυρα «θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ».

«…Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας σε σχεδόν καθημερινή βάση από την πλευρά της Τουρκίας… Τούρκοι αξιωματούχοι επιδίδονται σε καθημερινή βάση σε ένα «μπαράζ» από παράνομες και προκλητικές δηλώσεις εναντίον μας. Σε δηλώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η Τουρκία επιλέγει αυτήν την στιγμή, που υπάρχει βαθιά ανάγκη για αλληλεγγύη στο ΝΑΤΟ, να χρησιμοποιήσει λέξεις που αποτελούν πρόκληση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας. Αυτές οι δηλώσεις θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτός ο διάλογος θα πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Δεν μπορεί να είναι ένας διάλογος χωρίς κανόνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο οποίος είχε μια ημέρα πριν βρεθεί στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

I had the opportunity to brief you on the challenges we are facing in the Aegean. What we are facing are violations of our airspace on an almost daily basis, from the part of Turkey (statement following my meeting with Minister of Foreign Affairs of #Norway @AHuitfeldt). pic.twitter.com/TX1HrkiKOe

