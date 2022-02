Κυριάκος Μητσοτάκης: Μπαράζ επαφών στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου

Μπαράζ διπλωματικών επαφών θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο περιθώριο της 58ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία πραγματοποιείται σε μια ευαίσθητη γεωπολιτική συγκυρία λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με διακομματική αντιπροσωπεία Αμερικανών Γερουσιαστών και Βουλευτών με επικεφαλής τον Γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί ακόμη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Μπέντζαμιν Γκανζ (στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος), συνάντηση που, όπως τονίζεται από το Μαξίμου, αναμένεται να επιβεβαιώσει τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών και να εστιαστεί τόσο στις διεθνείς εξελίξεις όσο και στην συνεχιζόμενη επιθετική ρητορική της Τουρκίας.

Δυο 24ωρα μετά την επίσκεψη εργασίας στο Βελιγράδι και τη συνάντησή του με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, κατά την οποία ο πρωθυπουργός επανέλαβε την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, ενώ θα έχει σύντομες επαφές με τον νέο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι και την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι.

Ο πρωθυπουργός θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γερμανό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CDU/CSU) και πρόεδρο του CDU Φρίντριχ Μερτζ. Θα είναι η πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Μερτζ υπό την νέα ιδιότητα του δεύτερου ως αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης (CDU/CSU) και προέδρου του CDU, η οποία αναμένεται να εστιαστεί στη συνεργασία στον οικονομικό τομέα, στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο Μεταναστευτικό. Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί ακόμα με τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας και πρόεδρο του CSU Μάρκους Σέντερ.

Το βράδυ της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε πάνελ μαζί με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και την υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Κριστίν Λάμπρεχτ, με θέμα «Stemming the illiberal tide: The Global challenge of eroding democracy».( «Ανακόπτοντας την Αντιδημοκρατική Παλίρροια: Η παγκόσμια πρόκληση Διάβρωσης της Δημοκρατίας»).