Συνάντηση Δένδια – Τρας: Στο επίκεντρο η κατάσταση στην Ουκρανία

O πόλεμος στην Ουκρανία και ο συντονισμός των χωρών της Δύσης για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής ήταν τα βασικά θέματα της συζήτησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τη Βρετανίδα ομόλογο του, Λιζ Τρας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα στο Foreign Office. Άλλωστε οι δύο τους είχαν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ουκρανία και ανέλυσαν τα σενάρια από εδώ και πέρα «εξετάζοντας τους τρόπους συντονισμού και συνεργασίας των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διπλωματική πηγή.

Δένδιας και Τρας συζήτησαν επίσης την ενεργοποίηση του Ελληνοβρετανικού Μνημονίου Κατανόησης και ειδικότερα του τομέα της Άμυνας. Άλλωστε το εν λόγω Μνημόνιο το υπέγραψαν οι δυό τους τον περασμένο Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα «Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο», όπως έχει χαρακτηριστεί, μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου που ρυθμίζει τις σχέσεις των δύο χωρών μετά το Brexit ενώ παράλληλα εμβαθύνει την συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Από την άμυνα και την ασφάλεια μέχρι τον τουρισμό και την παιδεία.

Ι met with #UK Foreign Secretary @trussliz to exchange views on the security situation in Europe following #Russia’s invasion of #Ukraine, review developments in the #WesternBalkans, #EasternMediterranean, as well as bilateral issues. pic.twitter.com/MdCFWB2mxc

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 7, 2022