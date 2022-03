Μητσοτάκης: Ευχές για ταχεία ανάρρωση από Ευρωπαίους αξιωματούχους

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευχήθηκαν σήμερα ταχεία ανάρρωση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα, έγραψε στο Twitter: «Εύχομαι στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ταχεία ανάρρωση».

«Αγαπητέ @kmitsotakis, λυπήθηκα όταν έμαθα ότι βρεθήκατε θετικός στην Covid. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Χαιρόμαστε που είστε καλά και που συνεχίζετε τις εργασίες σας για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα λέμε σύντομα!», ανέφερε ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Dear @kmitsotakis, I am very sorry to hear that you tested positive for COVID. We wish you a quick recovery! It is good to know you are doing well and you continue your work for Greece and Europe. See you soon!

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 14, 2022