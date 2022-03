Μητσοτάκης προς Ερντογάν: Ευχαριστώ για τις ευχές για ταχεία ανάρρωση

Τηλεφωνική κλήση από τον Τούρκο πρόεδρο δέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ευχές για ταχεία ανάρρωση, όπως ο ίδιος αποκάλυψε με tweet του, στο οποίο ευχαριστεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες είχαν χθες Κυριακή κατ’ ιδίαν συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.

Αξίζει να σημειώθεί ότι πριν από σύντομο χρονικό διάστημα είχε νοσήσει ο Τούρκος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε ευχηθεί επίσης για ταχεία ανάρρωση.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2022

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποίησε το πρωί -με ανάρτησή του στο Instagram- το ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.



«Στο ημερήσιο rapid τεστ που έκανα σήμερα στο γραφείο βγήκα θετικός στον Covid19. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι μου και θα εργαστώ από εκεί. Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλός εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα είμαι πάλι στο γραφείο», τόνισε σε μήνυμά του.

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευχήθηκαν σήμερα ταχεία ανάρρωση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα, έγραψε στο Twitter: «Εύχομαι στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ταχεία ανάρρωση».

«Αγαπητέ @kmitsotakis, λυπήθηκα όταν έμαθα ότι βρεθήκατε θετικός στην Covid. Σας ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση! Χαιρόμαστε που είστε καλά και που συνεχίζετε τις εργασίες σας για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα λέμε σύντομα!», ανέφερε ο επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Dear @kmitsotakis, I am very sorry to hear that you tested positive for COVID. We wish you a quick recovery! It is good to know you are doing well and you continue your work for Greece and Europe. See you soon! — Manfred Weber (@ManfredWeber) March 14, 2022

Τις ευχές του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό εξέφρασε και o πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

I have just learnt that PM Mitsotakis has fallen ill with Covid. Dear Kyriakos, get well as quickly as possible. What Europe needs today, like never before, is its leaders to be strong and in good health. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) March 14, 2022

«Πληροφορήθηκα μόλις ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αρρώστησε από Covid. Αγαπητέ Κυριάκο, εύχομαι να αναρρώσεις το συντομότερο δυνατό. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη, περισσότερο από ποτέ, είναι οι ηγέτες της να είναι δυνατοί και καλά στην υγεία τους», ανέφερε στο Twitter ο Τουσκ.

