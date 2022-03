ΣΥΡΙΖΑ: Διαφωνίες για τη στρατηγική

Τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σχέδιο και την τακτική του για το επόμενο τρίμηνο είχε αναλάβει να παρουσιάσει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο Πολιτικό Κέντρο που πραγματοποιήθηκε χθες. Τα στελέχη που συμμετέχουν στον εξελιγμένο «πρωινό καφέ» μίλησαν στην «Κ» για έναν δημιουργικό διάλογο στον οποίο καταγράφηκαν και διαφωνίες. Η άποψη του πρώην υπουργού Οικονομικών, ο οποίος φέρεται να είπε μεταξύ άλλων πως το κόμμα πρέπει να εστιάσει στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς και να δώσει έμφαση στη μισθωτή εργασία και στη νεολαία προκάλεσε τις ενστάσεις της πλειοψηφίας. Οι «Προεδρικοί» αλλά και οι «σύμμαχοι» (Ν. Παππάς, Α. Φλαμπουράρης, Ο. Γεροβασίλη, Θ. Θεοχαρόπουλος κ.ά.) επέμειναν πως ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να συνεχίσει να απευθύνεται μέχρι και στο προοδευτικό κέντρο ώστε να μην απολέσει τον μεσαίο χώρο και τη μεσαία τάξη που καθορίζει τη μοίρα των εκλογών. Στήριξαν μάλιστα τις απόψεις τους στην παρουσίαση που έκανε ο Κώστας Πουλάκης για τα τελευταία ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Δείχνουν πως η αξιωματική αντιπολίτευση «κρατάει καλά» στον ηλικιακό χώρο μέχρι τα 44, δεν χάνει προς τα αριστερά (είναι κορεσμένος ο χώρος), ωστόσο υπάρχει ένα ευρύ πεδίο για να κερδηθεί το κέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι Ε. Αχτσιόγλου, Γ. Ραγκούσης, Ν. Μπίστης και Ν. Παππάς ζήτησαν στον δρόμο προς το συνέδριο να μη γίνει το λάθος της ενίσχυσης του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου με βολές εκ των έσω. «Υπερασπίζοντας τον Αλ. Τσίπρα υπερασπίζουμε το κόμμα», ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Δείχνοντας, έτσι, προς κάποιες διαρροές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά φέρουν στελέχη της αριστερής πτέρυγας να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σχηματισμού προοδευτικής κυβέρνησης χωρίς να είναι επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που μίλησαν στην «Κ», ενωτικός εμφανίστηκε και ο πρόεδρος στη δευτερολογία του, ζητώντας «να αποφεύγονται οι παγίδες», καθώς η κοινωνία παρακολουθεί όλα όσα γίνονται.

Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης

Η θέση Τσακαλώτου ότι το κόμμα πρέπει να εστιάσει στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς προκάλεσε τις ενστάσεις «Προεδρικών» και «συμμάχων».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση: «Η έκρηξη της ακρίβειας που βιώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εδώ και έξι μήνες με αποκλειστική ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και των επιλογών του απειλεί την κοινωνία πλέον όχι μόνο με ενεργειακή φτώχεια αλλά και με μία νέα, ακόμα πιο βαθιά ανθρωπιστική κρίση. Και αυτό, διότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο κύμα ακρίβειας που μαστίζει από τον Σεπτέμβρη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής ζούμε την ακρίβεια Μητσοτάκη, την ακρίβεια του πολέμου δεν την έχουμε δει ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οπως συμπλήρωσε, «η κυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης δεξιάς έχει τελειώσει», όμως το ζητούμενο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτοιμος «και με ένα έκτακτο συνεκτικό σχέδιο ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών out of the box και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο να ανατάξει για ακόμα μία φορά την κοινωνία και την οικονομία».

Νέο υπουργείο Παιδείας

Με πολλές συνεδριάσεις –μέσω τηλεδιασκέψεων, χωρισμένο σε ομάδες– το think tank του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να παράγει ιδέες που αναμένεται το επόμενο διάστημα να έρθουν να πλαισιώσουν το πρόγραμμα του κόμματος. Ανανεώνεται συνεχώς άλλωστε από τους τομεάρχες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», σε μια από τις τελευταίες συσκέψεις (με την παρουσία των Μιχάλη Καλογήρου, Κώστα Γαβρόγλου, Βαγγέλη Καλπαδάκη) παρουσιάστηκε πρόταση για διαχωρισμό του υπουργείου Παιδείας. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου ξεχωριστού χαρτοφυλακίου «Πανεπιστημίων και Ερευνας», όπως υπάρχει σε πολλές χώρες της Ευρώπης.