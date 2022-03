Ένταση στη Σύνοδο Κορυφής – Αποχώρησε οργισμένος ο Ισπανός πρωθυπουργός

Σε κλίμα έντασης πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παραμένουν οι διαφωνίες αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, αλλά και την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο συμπερασμάτων που είχε γίνει γνωστό χθες έχει αλλάξει και έχει κυκλοφορήσει μια νέα έκδοσή του, η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις επιμέρους τροποποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουν πραγατοποιηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με την El Pais, το μεσημέρι της Παρασκευής, εν μέσω των διαβουλεύσεων, ο Ισπανός πρωθυπουργός αποχώρησε οργισμένος από την αίθουσα. «Πολύ ωραία! Πάω να πάρω λίγο αέρα και να καθαρίσει το μυαλό μου και αν έχετε κάτι καινούριο να μου πείτε, πείτε το» είπε απευθυνόμενος στους υπόλοιπους ηγέτες ο Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με το Politico, οι ηγέτες της ΕΕ δυσκολεύονται στην υιοθέτηση μιας κοινής γραμμής, καθώς προσπαθούν να τιθασεύσουν τις αυξανόμενες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, όσο η Ευρώπη επιχειρεί να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία. Μέχρι στιγμής, ο συμβιβασμός παραμένει άπιαστος.

Ένα μέρος της ΕΕ επιθυμεί την τήρηση επιθετικής στάσης κατά της Ρωσίας, ενώ άλλη ομάδα χωρών, με επικεφαλής Γερμανία και Ολλανδία, εκφράζει την αντίθεσή της σε αυξημένης έντασης μέτρα.

Leaders are getting frustrated with #Scholz because he doesn’t seem to have his predecessor’s ability to find compromise, the source says.

“General feeling in the room is that with Merkel we would have gotten a deal on the cap a long time ago.”

— Dave Keating (@DaveKeating) March 25, 2022