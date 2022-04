Επίσκεψη Νούλαντ: Ουκρανία, ενεργειακά ψηλά στην ατζέντα

Η επίσκεψη Νούλαντ αποτελεί ευκαιρία για την Αθήνα προκειμένου να διαγνωσθούν οι αμερικανικές απόψεις για τα ενεργειακά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικότερα (και όχι μόνο για τον EastMed). (Sarahbeth Maney / The New York Times via A.P., Pool)