Στο Τόκιο ο Νίκος Δένδιας – Συνάντηση με τον Ιάπωνα ομόλογό του

Συνάντηση με τον Ιάπωνα ομόλογό του Χαγιάσι Γιοσιμάσα έχει σήμερα στο Τόκιο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο

διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Οι συζητήσεις μεταξύ του κ. Δένδια και του Ιάπωνα ομόλογού του αναμένεται να επικεντρωθούν στην περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων σε ευρύ φάσμα τομέων, στις σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας, στην κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, και στις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Ινδο-Ειρηνικό.

Επιπλέον, αναμένεται να καλύψουν και την κοινή προσήλωση των δύο χωρών στο Διεθνές Δίκαιο -συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας- και τον συντονισμό στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ενόψει και των υποψηφιοτήτων των δύο χωρών ως μη μόνιμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (2023-2024 για την Ιαπωνία και 2025-2026 για την Ελλάδα).

Κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ιαπωνία, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο (και πρώην ΥΠΕΞ), Τάρο Κόνο και μέλη της Ιαπωνο-Ελληνικής Ομάδας Φιλίας του Κοινοβουλίου της Ιαπωνίας.

«Είχαμε μία γόνιμη συζήτηση για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και της διμερούς συνεργασίας στους τομείς επενδύσεων, τουρισμού και άμυνας», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, οΈλληνας υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδησσό.

Τέλος ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ιαπωνία.