Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπλίνκεν: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ευχαρίστησε την Ελλάδα για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Τηλεφωνική συνομιλία για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και την επικείμενη συνάντηση 3+1 (Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ) είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές «συζήτησαν και για την επικείμενη συνάντηση του μηχανισμού 3+1 για την ενίσχυση της ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών, και την προώθηση των στόχων μας που ενισχύονται από τα κοινά δημοκρατικά ιδεώδη για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία».

Επιπλέον, ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ισχυρή επιβολή των κυρώσεων και η εκτεταμένη ανθρωπιστική και αμυντική βοήθειά που έχει προσφέρει η χώρα μας.

Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν πρόσθετους τρόπους για να βοηθήσουν την Ουκρανία, καθώς συνεχίζει να αμύνεται ενάντια στον απρόκλητο και βάναυσο πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συνομιλία του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Όπως τόνισε, Ελλάδα και ΗΠΑ, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συνεχίζουν τον στενό συντονισμό ενάντια στις απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 21, 2022