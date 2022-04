Μητσοτάκης: Οι προσευχές μας αυτές τις άγιες μέρες είναι με τους κατοίκους της Μαριούπολης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter, αναφέρθηκε στους εγκλωβισμένους αμάχους στη Μαριούπολη, λέγοντας ότι οι προσευχές μας είναι μαζί τους, όπως και με όλους τους Ουκρανούς.

Τόνισε, δε, ότι πρέπει να τους δοθεί ασφαλής διέλευση από την πόλη.

On these Holy Days of Orthodox Easter, our prayers are with the citizens of Ukraine and, more than ever, the people trapped in Mariupol. In accordance with international law and common humanity, they must be given safe passage out of the besieged city. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 21, 2022

«Αυτές τις Άγιες Ημέρες του Ορθοδόξου Πάσχα, οι προσευχές μας είναι με τους πολίτες της Ουκρανίας και, περισσότερο από ποτέ, τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του ανθρωπισμού, πρέπει να τους δοθεί η ασφαλής διέλευση από την πολιορκημένη πόλη» ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Μπλίνκεν

Τηλεφωνική συνομιλία για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και την επικείμενη συνάντηση 3+1 (Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ) είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές «συζήτησαν και για την επικείμενη συνάντηση του μηχανισμού 3+1 για την ενίσχυση της ενεργειακής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών, και την προώθηση των στόχων μας που ενισχύονται από τα κοινά δημοκρατικά ιδεώδη για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία».

Επιπλέον, ο κ. Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ισχυρή επιβολή των κυρώσεων και η εκτεταμένη ανθρωπιστική και αμυντική βοήθειά που έχει προσφέρει η χώρα μας.

Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν πρόσθετους τρόπους για να βοηθήσουν την Ουκρανία, καθώς συνεχίζει να αμύνεται ενάντια στον απρόκλητο και βάναυσο πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, ο Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι συνομίλησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό «για τη σημαντική βοήθεια που η νατοϊκή σύμμαχος Ελλάδα έχει παράσχει στην Ουκρανία, καθώς και για άλλους τρόπους για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στον βάναυσο επιθετικό πόλεμο της Μόσχας. Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πιο σημαντικές».

I spoke with @PrimeMinisterGR Mitsotakis about the significant aid @NATO Ally Greece has provided to Ukraine, and other ways to help Ukraine defend itself against Moscow’s brutal war of aggression. The U.S.-Greece relationship has never been stronger or more important. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 21, 2022

Μητσοτάκης: Στενός συντονισμός ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συνομιλία του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Όπως τόνισε, Ελλάδα και ΗΠΑ, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συνεχίζουν τον στενό συντονισμό ενάντια στις απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 21, 2022

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ

