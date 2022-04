Το αποχαιρετιστήριο tweet του Κυρ. Μητσοτάκη για τον Τζέφρι Πάιατ

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον απερχόμενο Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Το tweet του πρωθυπουργού: «Αποχαιρετώντας (προς το παρόν) τον @USAmbPyatt με εκτίμηση για την υπηρεσία του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη διμερών σχέσεων. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον!».

Saying goodbye (for now) to @USAmbPyatt with appreciation for his service and his contribution to developing bilateral relations. Wishing him the very best for the future! pic.twitter.com/PMbm5KbIYG

