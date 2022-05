Φερχόφστατ: «Σκανδαλώδεις» οι δηλώσεις Ερντογάν για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Ο Βέλγος ευρωβουλευτής Γκι Φερχόφστατ χαρακτήρισε «σκανδαλώδεις» τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και ζήτησε να «μην αφήσουν το βέτο του» να σταματήσει τη διαδικασία.

«Σκανδαλώδες… αλλά μην αφήσετε το βέτο του Ερντογάν να μας σταματήσει… Η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στην άμυνά της το συντομότερο δυνατό, με τη Φινλανδία και τη Σουηδία (και ελπίζουμε σύντομα τη Δανία) ως βασικά μέρη!» τόνισε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής στο λογαριασμό του στο Twitter.

Scandalous… but don’t let Erdogan’s veto stop us…

EU needs to move forward in defending itself asap, with Finland & Sweden (& hopefully Denmark soon) as key parts ! https://t.co/1jqgSjxLv8

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) May 13, 2022