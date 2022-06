Δένδιας: Η αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας αποσταθεροποιεί ευρύτερες περιοχές

Η αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας αποσταθεροποιεί ευρύτερες περιοχές, στο Αιγαίο, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε κοινές δηλώσεις του, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν, ο οποίος επισκέπτεται την Αθήνα.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε τον ομόλογό του «για την έξαρση της τουρκικής παραβατικότητας, τόσο στο επίπεδο της ρητορικής, όσο και στο επίπεδο των παραβιάσεων».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις άριστες σχέσεις των λαών Ελλάδας και Αρμενίας, που χάνονται στα βάθη των αιώνων και τους ισχυρότατους συνδετικούς κρίκους, που αποτελούν η πολύ σημαντική αρμενική παροικία στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες Έλληνες πολίτες και η ελληνική κοινότητα στην Αρμενία.

Υπενθύμισε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Αρμενίας σε δύσκολους καιρούς και τόνισε πως «αυτό θα συμβαίνει πάντα».

Ο ίδιος άλλωστε επισκέφθηκε το Γερεβάν τον Οκτώβριο του 2020, όταν οι εχθροπραξίες στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς την αρμενική πλευρά.

Υπέγραψα με τον ΥΠΕΞ της Αρμενίας, A.Mirzoyan, Μνημόνιο Κατανόησης Υπ.Εξωτερικών 🇬🇷&🇦🇲 για συνεργασία σε 🇪🇺 θέματα -Ι signed with #Armenia FM @AraratMirzoyan #MoU between @GreeceMFA & @MFAofArmenia on cooperation on #EU related matters. pic.twitter.com/6w0oGkDP12

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 27, 2022