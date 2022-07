Ερντογάν: Δεν θέλουμε πόλεμο με την Ελλάδα – Η Αθήνα δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της

Παρένθεση λίγων ωρών φαίνεται πως αποτέλεσε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, όσον αφορά τις προκλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αποδέκτη την Αθήνα. Αρχής γενομένης από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της Συνόδου, ο Τούρκος πρόεδρος έχει επιστρέψει στο επιθετικό ρεπερτόριο, το οποίο διατηρεί και σήμερα.

Μετά την άφιξή του στην Τουρκία, ο Ερντογάν (σε τοποθέτησή του μετά την προσευχή της Παρασκευής), σημείωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ότι η Άγκυρα «δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ελλάδα», καταλογίζοντας, πάντως στην ελληνική πλευρά ότι «δεν κράτησε τις υποσχέσεις της» και πως «παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο 147 φορές», όπως είπε.

#URGENT Türkiye has no desire to go to war with Greece, says President Erdogan, adding that Athens did not keep promises, violated air space 147 times

