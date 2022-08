Μενέντεζ: Η Τουρκία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ανατολική Μεσόγειο

Την Τουρκία ως μεγαλύτερη απειλή για την Ανατολική Μεσόγειο κατονόμασε ο Αμερικανός γερουσιαστής, Ρόμπερτ Μενέντεζ, κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ.

Ο κ. Μενέντεζ είπε ότι οι τακτικές της Άγκυρας δεν χαρακτηρίζουν μία δημοκρατική χώρα και επανέλαβε τη θέση του, ότι δεν πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία για την αναβάθμιση των F-16, που επιδιώξει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι συνεργάτες του.

Η εκδήλωση και οι δηλώσεις Μενέντεζ

«Κανένα καλύτερο μέρος δεν θα μπορούσα να σκεφτώ από εδώ για να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία σε διεθνές επίπεδο αλλά και για την κλιματική κρίση που μαστίζει τον κόσμο. Κανένα καλύτερο μέρος δε μπορούσα να βρω για να διατρανώσω τις άρρηκτες σχέσεις μεταξύ των δυο λαών μας και τις τεράστιες εύκαιρες που ανοίγονται μπροστά μας. Η μεγαλύτερη απειλή για την Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, που συνεχώς παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο με τα μαχητικά της. Κανένας δε μπορεί να ανεχτεί αυτές τις πρακτικές. Ειδικά από ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτές δεν είναι πρακτικές δημοκρατικής χώρας και σε ότι με αφορά δεν θεωρώ ότι πρέπει να τις παρασχεθούν αναβαθμίσεις οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ», τόνισε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης και η πρέσβειρα της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ο πρωθυπουργός εξήρε την προσφορά του κ. Μενέντεζ στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, για την οποία, άλλωστε, ο Γερουσιαστής τιμήθηκε τον περασμένο Αύγουστο με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Μενέντεζ «Νόμος περί Άμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας», η οποία κατέστη νόμος των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2021 και αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη διμερή συνεργασία και δη την αμυντική.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από ποτέ και στις προοπτικές στενότερης συνεργασίας ενόψει και του Δ’ Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο.

Συζητήθηκαν ακόμη οι διεθνείς εξελίξεις με αιχμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο κ. Ρόμπερτ Μενέντεζ εξέφρασε την εκτίμησή του για την ξεκάθαρη στάση της κυβέρνησης, που στήριξε από την πρώτη στιγμή την Ουκρανία προσφέροντας ανθρωπιστικό και αμυντικό υλικό. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μία σταθερή δημοκρατία, ένας αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αλλά και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.

Αντηλλάγησαν ακόμη απόψεις για την αμυντική συνεργασία και τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, ενώ ανέλυσε τη σημασία των υποδομών που αναπτύσσει η Ελλάδα για την ενεργειακή της ασφάλεια, την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, λόγω της στρατηγικής της θέσης.

