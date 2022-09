Θεσσαλονίκη: Κόμβος του μέλλοντος – Το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο στα Βαλκάνια

Στη φάση της έναρξης του πιο σημαντικού έργου έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα, που είναι η δημιουργία του Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση, υλοποιώντας ένα έργο που θα αναβαθμίσει τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ηταν αρχές του 2020 όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέθεσε στον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα να ξεκολλήσει το έργο που για καιρό φαινόταν εγκαταλελειμμένο. Και πράγματι έγιναν πολλά βήματα εμπρός, δίνοντας σήμερα τη δυνατότητα στη Θεσσαλονίκη να είναι έτοιμη να υποδεχθεί το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο στα Βαλκάνια.

Τι είναι το Thess INTEC

Το πρώτο βήμα που έπρεπε να γίνει ήταν να αξιοποιηθεί μια ανεκμετάλλευτη έκταση 760 στρεμμάτων στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου το πάρκο να αποκτήσει δικό του χώρο και να μπορέσει να εξελιχθεί σε αυτό που οραματίστηκαν στην κυβέρνηση: ένα υπερσύγχρονο τεχνολογικό πάρκο και κόμβο νεοφυών επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αμέσως μετά νομοθετήθηκε η σύσταση της εταιρείας Thess INTEC Α.Ε. και προβλέφθηκε ο κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της, ενώ παράλληλα θεσπίστηκαν μια σειρά φορολογικών κινήτρων για δωρεές που αφορούν το συγκεκριμένο εγχείρημα. Επόμενο βήμα ήταν να συσταθεί το καταστατικό Thess INTEC Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο μετέχουν με ποσοστό 58% ιδιώτες και 42% φορείς του Δημοσίου. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με τη Thess INTEC πάνω από 70 σημαντικές και καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας και ορισμένες από το εξωτερικό, καθώς επίσης ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, ενώ το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας σάρκα και οστά σε ένα βασικό όραμα του πρωθυπουργού. Στόχος, όπως λέει ο υφυπουργός κ. Δήμας, είναι να αναπτυχθούν υπερσύγχρονες υποδομές με τεχνολογίες 4ης γενιάς, όπως βιομηχανικά εργαστήρια, μηχανήματα, εγκαταστάσεις υπολογιστών, θερμοκοιτίδα και επιταχυντής μεγάλης κλίμακας, ευέλικτοι χώροι γραφείων, χώροι συνεργασίας και δικτύωσης, θεματικό πάρκο εκπαίδευσης και αναψυχής, συνεδριακό κέντρο, ποδηλατοδρόμοι και χώροι πρασίνου, που θα καταστήσουν το Thess INTEC έναν φυσικό χώρο καινοτομίας, ανάλογο με αυτούς που διαθέτουν σύγχρονες πόλεις του εξωτερικού.

Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επέκταση και αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και των πέντε ινστιτούτων του, με την κατασκευή νέων κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και κάθετων ερευνητικών υποδομών αιχμής, με υπερσύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του τεχνολογικού πάρκου Νίκο Ευθυμιάδη να έχει κομβικό ρόλο στο πρότζεκτ.

Το σύμπλεγμα κτιρίων θα περιλαμβάνει και τα πέντε ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ.

Νέες θέσεις εργασίας

Ολα τα παραπάνω βρίσκονται στην πρώτη φάση υλοποίησης, με το πάρκο να παραδίδεται σε χρήση το 2024 –στην πρώτη φάση του– και το 2026 να είναι πλήρως ολοκληρωμένο. Στο Μέγαρο Μαξίμου εστιάζουν στο γεγονός πως με την ολοκλήρωση του project αναμένεται να παραχθούν νέες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιστροφή του brain drain.

Σημειώνεται, τέλος, πως μεταξύ άλλων στο πάρκο και συγκεκριμένα στις υποδομές Innovation Cell και The Factory θα διαμορφωθούν ανοιχτοί χώροι εξειδικευμένων ερευνητικών εργαστηρίων και γραφεία του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ενώ το The Factory θα λειτουργήσει και ως χώρος φιλοξενίας νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων πιλοτικών μονάδων. Επιπροσθέτως, το New nearly zero-footprint building με τα εργαστήριά του θα συμβάλει στην έρευνα του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), στον τομέα της έξυπνης μετακίνησης. Το σύμπλεγμα των υποδομών του Ινστιτούτου Βιο-Οικονομίας και Αγροτεχνολογίας ΙΒΟ-HiVe (iBO-Hub) και i-Hectare (i-ha) θα αποτελεί παράδειγμα κάθετης ανάπτυξης για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων. Από την άλλη, η υποδομή iBO-Tech θα φιλοξενήσει το Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων Αγρού (Agro-Analytics), το οποίο θα δραστηριοποιηθεί στους τομείς της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data). Το Thess INTEC αναμένεται ακόμα να προσελκύσει εταιρείες που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D), τεχνοβλαστούς από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ολα αυτά θα διαμορφώσουν ένα οικοσύστημα καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με απώτερο στόχο τη μετατροπή της σε τεχνολογικό κόμβο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.