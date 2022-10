Ζελένσκι: Ευγνώμων στην Ελλάδα για την υποστήριξη της – Τι δήλωσε μετά τη συνάντηση με Δένδια

Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και της κοινωνίας στον αγώνα της Ουκρανίας, εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια στο Κίεβο.

Ολόκληρη η δήλωση του Ουκρανού προέδρου:

«Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής. Είμαι ευγνώμων στην ελληνική κυβέρνηση και την κοινωνία για την υποστήριξή τους.

Ειδικότερα, για την απόφαση εφοδιασμού της Ουκρανίας με οχήματα μάχης πεζικού. Επίσης για τη σθεναρή στάση αρχής της Ελλάδας στο πλαίσιο της απόφασης να δοθεί στην Ουκρανία το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι σημαντικό για εμάς το ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την Ουκρανία στην υπέρβαση όλων των προκλήσεων. Και νιώθουμε αυτή την υποστήριξη».

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αμέριστη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και καταδικάζει πλήρως κάθε απόπειρα αλλαγής των συνόρων από δυνάμεις του αναθεωρητισμού.

Νωρίτερα ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα. Ο κ. Δένδιας τόνισε την ακλόνητη στήριξη της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της Ελληνικής Κοινότητας της Ουκρανίας.

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας και ο κ. Κουλέμπα αναγκάστηκαν να μεταβούν σε καταφύγιο, μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία, καθώς κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήχησαν σειρήνες.

Με τον ΥΠΕΞ 🇺🇦 D.Kuleba υπογράψαμε Μνημόνιο Συναντίληψης των Υπ.Εξωτερικών🇬🇷&🇺🇦 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης – Ι signed with #Ukraine FM, @DmytroKuleba, #MoU between @GreeceMFA & @MFA_Ukraine on cooperation in the field of Diplomatic Training. pic.twitter.com/1K8lmCsw6u

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 19, 2022