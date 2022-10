Εργα και ημέρες του Ανδρέα Πάτση

Πρώην ποδοσφαιρικός παράγοντας, αγοραστής κόκκινων δανείων, ιδιοκτήτης αλλοδαπών εταιρειών, παρά το ασυμβίβαστο, και πάροχος νομικών υπηρεσιών στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Ποιος είναι ο αποπεμφθείς από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Γρεβενών και δικηγόρος, Ανδρέας Πάτσης και τι του καταλογίζεται;

Στο μικροσκόπιο έχει μπει εάν ο κ. Πάτσης είχε προνομιακή σχέση με τα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση της υπόθεσης, η σχέση των ΕΛΤΑ με το δικηγορικό γραφείο του κ. Πάτση ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και αφορούσε νομικές συμβουλές σε θέματα εργατικής φύσης. Μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η συνεργασία προέκυψε έπειτα από σύσταση στελέχους των ΕΛΤΑ, το οποίο έχει ερείσματα στο κυβερνών κόμμα, και θέτουν θέμα ασυμβίβαστου τονίζοντας ότι απαγορεύεται εν ενεργεία βουλευτής να συμβάλλεται με το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών προσέφυγε στο Τμήμα Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγείροντας ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού, γιατί τα ΕΛΤΑ λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό Δημόσιο. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση τα ΕΛΤΑ απευθύνθηκαν στη διεθνή νομική εταιρεία DLA Piper, παράρτημα της οποίας υπάρχει και στις Βρυξέλλες. Η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων φέρεται να υποστήριξε ότι ελλείψει γραφείου της DLA Piper στη χώρα μας, υποδείχτηκε από τη διεθνή νομική εταιρεία ο Ανδρέας Πάτσης ως τοπικός συνεργάτης. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή της «Κ» που ζήτησε να μην κατονομαστεί, η DLA Piper φέρεται να έχει διευκρινίσει ότι θα μπορούσε να συμβληθεί απευθείας με τα ΕΛΤΑ, όπως είχε κάνει προηγουμένως με το υπερταμείο, αλλά ότι από τα ΕΛΤΑ ζητήθηκε τελικά στη σύμβαση να μετάσχει και ο κ. Πάτσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 1 εκατ. ευρώ που η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι έχει δοθεί στον κ. Πάτση από τα ΕΛΤΑ, οι 800.000 ευρώ αφορούν τη νομική εκπροσώπηση από κοινού με την DLA Piper για την υπόθεση που είχε ανακύψει στο Τμήμα Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες 200.000 ευρώ αφορούν απευθείας σχέση των ΕΛΤΑ με τον κ. Πάτση για νομικές υπηρεσίες περί εργατικών θεμάτων.

Τον Ιούνιο του 2021, ο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για τη σχέση του κ. Πάτση με τα ΕΛΤΑ, η οποία δεν απαντήθηκε. Στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο δέχτηκε κριτική με αφορμή την υπόθεση, υποστηρίζουν ότι έχουν «υβριδική» εποπτεία των ΕΛΤΑ, καθώς και ότι αυτά υπάγονται απευθείας στο υπερταμείο. Αναφέρουν ακόμη ότι δεν επιλέγουν εκείνοι τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, ούτε ασκούν έλεγχο επί των δαπανών. Αποδίδουν το ζήτημα «σε έλλειψη πολιτικών αντανακλαστικών, εκ μέρους της τεχνοκρατικής διοίκησης των ΕΛΤΑ».

Μετά τη διαγραφή του κ. Πάτση από τη Νέα Δημοκρατία, παραιτήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, επικαλούμενος «λόγους προσωπικής ευθιξίας».

Πηγή της «Κ» υποστηρίζει ότι από τα ΕΛΤΑ ζητήθηκε –δίχως να είναι απαραίτητο– στη σύμβαση με τη διεθνή νομική εταιρεία DLA Piper να μετάσχει και ο κ. Πάτσης.

Ο έλεγχος

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής ελέγχεται και σε σχέση με τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» που έχει καταθέσει στη Βουλή. Στη δήλωση για τη χρήση του έτους 2018 προέκυψε ότι ο κ. Πάτσης δεν είχε συμπεριλάβει τη συμμετοχή του σε πέντε εταιρείες, τις Πλάτων Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού τιτλοποιήσεων – απαιτήσεων, All4ΤΟΥΡΙΣΜ, All4sEA, Liquidation Solutions και Elite Executive Transportation Services. Επιπλέον, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης με αναφορά του προς την Επιτροπή Πόθεν Εσχες της Βουλής τον Μάιο του 2020, είχε επισημάνει ότι ο κ. Πάτσης δεν είχε δηλώσει ότι μέσω εταιρείας του με έδρα την Κύπρο είχε επενδύσει 1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία συμμετοχών Lyktos. Σύμφωνα με νόμο του 2016, απαγορεύεται σε Ελληνες βουλευτές να συμμετέχουν στο κεφάλαιο αλλοδαπών εταιρειών και οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ.

Ο Σπύρος Λάππας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Πόθεν Εσχες, αναφέρει στην «Κ» ότι έγινε από ορκωτό λογιστή έλεγχος στη δήλωση του κ. Πάτση για το έτος 2018 και αποφασίστηκε η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο. Ο κ. Λάππας εξηγεί ότι τα μέλη της επιτροπής βασίστηκαν στο πόρισμα του ορκωτού λογιστή, όπως είθισται σε αντίστοιχες υποθέσεις, δίχως να εξεταστεί περαιτέρω το περιεχόμενο του φακέλου. Πηγές από τη Βουλή διευκρινίζουν στην «Κ» ότι το ζήτημα που είχε εξεταστεί τότε ήταν εάν ο κ. Πάτσης είχε προχωρήσει εμπρόθεσμα σε τροποποιητικές δηλώσεις για παραλείψεις που του είχαν επισημανθεί. Αντικείμενο εκείνης της έρευνας δεν ήταν η συμμετοχή του σε εταιρείες εκτός Ελλάδος, κάτι το οποίο ελέγχεται μετά τις πρόσφατες εξελίξεις.

Το ζήτημα του «πόθεν έσχες» του κ. Πάτση επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα και από αναρτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη στα κοινωνικά δίκτυα. Από την τελευταία δήλωση «πόθεν έσχες» του βουλευτή Γρεβενών, την οποία παραθέτει αυτούσια ο κ. Πολάκης, προκύπτει ότι ο κ. Πάτσης εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ο μοναδικός ιδιοκτήτης των τριών αλλοδαπών εταιρειών, Sightgreen LTD, Dagorlia LTD και Horselord LTD, με έδρα την Κύπρο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής της Επιτροπής Πόθεν Εσχες, Αθανάσιος Μπούρας, την περασμένη Τρίτη έδωσε εντολή στους ορκωτούς λογιστές να προχωρήσουν σε έκτακτο έλεγχο στα «πόθεν έσχες» του κ. Πάτση και να καταθέσουν σχετικό πόρισμα την ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας ζήτησε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής να διερευνήσει εάν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης από μέρους του βουλευτή Γρεβενών και αξιόποινων πράξεων, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο κ. Πάτσης έχει υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε πως απαγορευόταν η συμμετοχή του σε αλλοδαπές εταιρείες και ότι οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ήταν γνωστές εδώ και χρόνια.

Η αντιπολίτευση, πάντως, θέτει και θέμα ηθικής τάξης, καθώς μέσω της εισπρακτικής εταιρείας «Πλάτων» ο κ. Πάτσης αγόρασε από την Τράπεζα Πειραιώς έναντι 4,3 εκατ. ευρώ κόκκινα δάνεια ύψους 62,7 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε ότι η αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων χρηματοδοτήθηκε με δάνεια που του χορήγησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η «προϋπηρεσία»

Προτού ασχοληθεί με την πολιτική, ο κ. Πάτσης είχε απασχολήσει τον αθλητικό Τύπο ως ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Νίκης Βόλου, την οποία οδήγησε στη Super League τη σεζόν 2014-2015, έπειτα από 48 χρόνια παρουσίας σε χαμηλότερες κατηγορίες. Μέσα σε λίγους μήνες μετά την άνοδο, όμως, ακολούθησε απότομη πτώση, καθώς η Νίκη Βόλου επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία να συνεχίσει στο πρωτάθλημα. Το όνομά του απασχόλησε τις κοσμικές στήλες το 2020, όταν παντρεύτηκε τη δημοσιογράφο Βασιλική Παπαλουκά, στην εκπομπή της οποίας εμφανίστηκε αργότερα για να δώσει συνέντευξη ή να προβληθεί το έργο του ως βουλευτή.