Θεοδωρικάκος για δηλώσεις Σοϊλού: Η Ελλάδα ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της

Απάντηση στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, που ισχυρίσθηκε νωρίτερα ότι αν δεν είχε συλληφθεί η φερόμενη δράστις της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη θα διέφευγε στην Ελλάδα, έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ.Θεοδωρικάκος είπε ότι η Ελλάδα προστατεύει καλά τα σύνορά της και ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της.

Απαντήσεις στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, για όσα υποστήριξε σχετικά με την Ελλάδα έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Η κυβέρνηση είναι σταθερά απέναντι σε κάθε τρομοκρατική πράξη, είναι απολύτως καταδικαστέες πράξεις όπως αυτές στην Κωνσταντινούπολη» είπε αρχικά ο Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και συμπλήρωσε: «Η χώρα έχει ανοιχτό μέτωπο με κάθε έκφανση της τρομκορατίας παντού στον κόσμο».

Υπενθυμίζεται ότι στις δηλώσεις του, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών επιτέθηκε με σφοδρότητα στις ΗΠΑ, ενώ έθεσε στο κάδρο και την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες της επίθεσης θα «είχαν ήδη διαφύγει» προς χώρα μας».

«Λάβαμε το μήνυμα. Δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια της Αμερικανικής Πρεσβείας. Τροφοδοτούν τις περιοχές των τρομοκρατών στο Κομπάνι, έχοντας τη νοοτροπία να διαταράξουν την ηρεμία της Τουρκίας και στέλνοντας χρήματα από τη Γερουσία τους. Πρέπει να συζητηθεί η συμμαχία μας με ένα τέτοιο κράτος. Δεν είμαστε εχθροί κανενός, ούτε έχουμε εξαπατήσει κανέναν. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε την προδοσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Με μια επιτυχημένη επιχείρηση συλλάβαμε τους τρομοκράτες. Αν δεν τους είχαμε συλλάβει, σήμερα θα είχαν διαφύγει στην Ελλάδα».

Νωρίτερα, η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη της φερόμενης ως βασικής υπόπτου για τη βομβιστική επίθεση στον πεζόδρομο της Ιστικλάλ, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.

UPDATE: The Istanbul bomber’s name is Ahlam Albashir, a Syrian national.

She reportedly confessed that she was trained by the PKK as a special intelligence officer and that she had entered Turkey illegally through Afrin-Idlib to take action. pic.twitter.com/TUiUK8RRVA

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022