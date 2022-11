Ο Κυρ. Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο σε διεθνές συνέδριο στους Δελφούς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, και ώρα 11:00, θα παραβρεθεί και θα μιλήσει, στο διεθνές συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», που διοργανώνει στους Δελφούς το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την UNESCO, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της σύμβασης για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους φορέων στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στην Αμφισσα.

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr