Σε πρώτο πλάνο οι περιοδείες για Μητσοτάκη

Το θετικό αφήγημα και τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στα τρία και πλέον χρόνια της θητείας της θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξ ου και οι περιοδείες μπαίνουν ξανά στην πρώτη γραμμή. Σήμερα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Αμφισσα, όπου στη φωκική πρωτεύουσα θα έχει επαφές και συναντήσεις με τους αιρετούς του τόπου και με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, ενώ την ίδια ημέρα θα βρεθεί στους Δελφούς, όπου θα ανοίξει τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου «Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times. Enhancing Resilience and Sustainability», που διοργανώνουν από κοινού το ΥΠΠΟ και το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Τρίτη και την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Αχαΐα, ένα νομό που έχει μεγάλη βαρύτητα ενόψει των επικείμενων εκλογών. Αφενός πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο νομό της χώρας, με πάνω από 300.000 πληθυσμό, αφετέρου είναι ένας νομός με μεγάλη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 ξεπέρασε το 40% στην Αχαΐα, ενώ και το ΠΑΣΟΚ πλησίασε το 9%. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 40% έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 σε δύο νομούς: το Ηράκλειο, όπου σημείωσε το μεγαλύτερο πανελλαδικά με 43,22%, και ακολούθησε η Αχαΐα.

Στην κυβέρνηση τονίζουν πως στη Δυτική Ελλάδα τα ποσοστά του κόμματος πρέπει να έχουν ανοδική πορεία, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη την τελευταία τριετία, κάτι που μένει να φανεί και στην κάλπη. Από εκεί και πέρα, με εξαίρεση ένα ταξίδι του πρωθυπουργού στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αποκλειστικά… εσωτερικού. Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να επισκεφθεί και την Αρκαδία, έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς περιλαμβάνει νομούς που παραδοσιακά η Ν.Δ. έχει μεγάλη δύναμη, όπως η Λακωνία και η Μεσσηνία. Βέβαιο πρέπει να θεωρείται πως στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού πρωτεύοντα ρόλο θα έχει και η Μακεδονία, τα ποσοστά της οποίας θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την επίτευξη ή όχι της αυτοδυναμίας, αφού στις εκλογές του 2019 στους περισσότερους νομούς η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων ήταν μεγαλύτερη –υπέρ της Ν.Δ.– από τον πανελλαδικό μέσο όρο.