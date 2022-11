Το Φόρουμ των Δελφών στο Μαντείο των Βρυξελλών

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έργο ζωής και πνοής του Συμεών Τσομώκου, με διακριτό διεθνές κύρος, οργάνωσαν προ ημερών σε συνεργασία με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ το 1ο East Med & SouthEast Europe συνέδριο στο (Ιερό) Μαντείο των Βρυξελλών.Έφεραν στο Palais Egmont την σωρευμένη σοφία των διαχρονικά αγνοημένων και στην γενέτειρα δελφικών προσταγμάτων.Σημείωσα μεταξύ άλλων :

1. Απαίτηση των πολιτών των κρατών –μελών της Ένωσης αλλά και εκείνων που χρόνια περιμένουν στο κατώφλι της μισοανοιγμένης κατά τους μεν,μισοκλεισμένης κατά τους δε πόρτας έπρεπε να μιλήσουμε χωρίς χρησμούς. Η ακόλουθη αποστροφή εν τούτοις παρέπεμπε σε χρησμό. Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία: «”How this will end? It is not in the metrics of money”( Δεν είναι η οικονομία η οποία θα αποφασίσει να επιβάλλει το τέλος του πολέμου).Συμπληρωματικό αποφθέγματος που κατέγραψα τον Απρίλιο στους Δελφούς «ποτέ η πολιτική δεν ήταν τόσο συνδεδεμένη/εξαρτημένη με την οικονομία όσο σήμερα».

2. Η θέση «πλήρης συμμόρφωση και εκπλήρωση των κριτηρίων οδηγεί στην ένταξη» των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων επικρίνεται.Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία μετέβαλε την γεωπολιτική αξία και επιβάλλει την επίσπευση της διεύρυνσης της Ένωσης βορείως των συνόρων μας.Η κρίση αξιοπιστίας δείχνει να παραμένει. Οι βαλκάνιοι γείτονες μας ζητούν υλοποίηση υπεσχημένων,ενώ οι Βρυξέλλες κυρίως όμως πολλές πρωτεύουσες κρατών-μελών προσφέρουν καλοτυλιγμένα αντίδωρα.

3.Η ομιλία του Τούρκου αξιωματούχου ήταν αντιπροσωπευτική της ωμής αντιδυτικής έκφρασης της οργισμένης Τουρκίας. Καταθλιπτική για τις ψευδαισθήσεις της Ευρώπης και αδιέξοδη για το παρόν και μέλλον των σχέσεων της Τουρκίας με την Κύπρο και την Ελλάδα. Δύο στοιχεία: α)τις ανακρίβειες και το ψεύδος αναπόσπαστο στοιχείο της επίσημης τουρκικής προπαγάνδας,και β)την επιχείρηση αποκοπής/απομόνωσης (decoupling) των Ελληνο-τουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού από τις Ευρω-τουρκικές σχέσεις. Ανάλογη πολιτική «αποκοπής» Ελλάδος κυρίως και Κύπρου από τις συνεργασίες και συμπράξεις της με κυμαινόμενο βαθμό αποτυχίας επιχειρεί η Τουρκία με συγκεκριμένες χώρες του Περσικού Κόλπου- Ανατολικής Μεσογείου. Του απάντησαν όπως πρέπει οι μετέχοντες στο τραπέζι της συζήτησης, ο αρμόδιος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο σύμβουλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης,με την διαρκή ιδιότητα του διπλωμάτη,Βαγγέλης Καλπαδάκης .

Το βασικότερο εν τούτοις συμπέρασμα είναι ότι η αμφισημία των δελφικών χρησμών,η μισή αλήθεια και η αποσιώπηση δεν αντέχουν.Οι δύσκολες και σκληρές καταστάσεις απαιτούν σκληρές και δύσκολες αποφάσεις.Μονόσημο λόγο από όλους μας,κατ’εξοχήν δε από τους πολιτικούς ηγέτες.

*Ο Αλέξανδρος Π.Μαλλιάς είναι πρέσβης επί τιμή.

