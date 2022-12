Mήνυμα ΗΠΑ για τις απειλές Τσαβούσογλου: Οι διαφωνίες να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν οι όποιες διαφωνίες μεταξύ των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, σχετικά με τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εναντίον της Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι σημαντικός σύμμαχος, η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όλα τα μέρη για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή όσον αφορά στην Τουρκία, όσον αφορά στην Συρία και όσον αφορά άλλες εντάσεις στην περιοχή».

Παράλληλα, ο Νεντ Πράις δεν παρέλειψε να εκπέμψει για ακόμα μια φορά το μήνυμα ότι Τουρκία πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε στρατιωτική δράση στη Συρία.

Όπως ανέφερε: «Η θέση μας σε αυτό δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε δημόσια και κατ’ ιδίαν ότι αντιτιθέμεθα σθεναρά σε μια στρατιωτική δράση, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής χερσαίας εισβολής η οποία θα αποσταθεροποιούσε περαιτέρω τις ζωές των κοινοτήτων στην Συρία και θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την πρόοδο που επιτεύχθηκε με κόπο εκ μέρους του παγκόσμιου συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) τα τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε ότι όλα τα μέρη πρέπει να αποκλιμακώσουν (την κατάσταση) άμεσα. Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση κατά μήκος των συνόρων ή μέσα στη Συρία ή μέσα στην Βορειοανατολική Συρία. Όχι μόνο θα θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που επιτεύχθηκε με κόπο από τον συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους, αλλά θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και το δικό μας προσωπικό – αμερικανικό προσωπικό».

Στον απόηχο της δημοσίευσης του τελικού κειμένου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA), o Νεντ Πράις ρωτήθηκε από τον ανταποκριτή του τουρκικού δικτύου TRT για τις τελευταίες εκτιμήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της πώλησης των F-16.

Ο εκπρόσωπος απάντησε ότι «η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι σημαντικός σύμμαχος για την ασφάλεια. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αμυντικές μας δυνατότητες είναι ενσωματωμένες και ότι η Τουρκία έχει ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσει την τρομερή απειλή που υφίσταται. Κανένας σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφός του από τους Τούρκους συμμάχους μας. Οπότε η συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας είναι μεγίστης σημασίας για εμάς. Αυτό ήταν ένα θέμα που συζήτησαν οι δύο πρόεδροι όταν συναντήθηκαν το καλοκαίρι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη. Έχει επίσης συζητηθεί και σε χαμηλότερο επίπεδο. Είναι μια συζήτηση που είχαμε με το Κογκρέσο και φυσικά έχουμε έναν συνεχιζόμενο διάλογο με το Κογκρέσο για αυτό το θέμα αλλά δεν έχω κάτι νεότερο να πω δημοσίως».

Ακολούθως, ο Νεντ Πράις ρωτήθηκε για την αντίδραση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος υποστήριξε με ανάρτηση του στο Twitter ότι «σε αντίθεση με ορισμένους ισχυρισμούς, το NDAA δεν συνιστά νίκη για την Τουρκία. Είναι απλώς ένα από τα πολλά εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας στη Γερουσία για να αντιμετωπίσουμε τις πωλήσεις όπλων. Θα το ξαναπώ. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, δεν θα εγκρίνω τα F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει τις επιθετικές του ενέργειες στην περιοχή».

Contrary to some claims, the #NDAA is not a win for #Turkey. This is just one of many tools we have at our disposal in the Senate to deal with arms sales.

I’ll say it again.

As #SFRC Chairman, I will NOT approve F-16s for Turkey until Erdogan halts his abuses across the region. https://t.co/TmYCwsCap9

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 7, 2022