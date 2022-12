Διεγράφη η Εύα Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ – Έρευνα των βελγικών Αρχών για διαφθορά

Τα ονόματα των ατόμων από το Ευρωκοινοβούλιο που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας ως ύποπτοι για δωροληψία από το Κατάρ για το Μουντιάλ, δημοσίευσε η βελγική εφημερίδα Le Soir. Σύμφωνα με το άρθρο, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο σύντροφος της Ελληνίδας ευρωβουλευτή, Εύας Καϊλή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα: «Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Λούκα Βιζεντίνι, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D, Πιέρ Αντόνιο Πανζερί καθώς και ο «FG» πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Πανζερί, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή».

Επίσης, η εφημερίδα Le Soir σημειώνει ότι έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα της Ελληνίδας ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, είχε συναντήσει τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Αλ Μαρί, την 1η Νοεμβρίου.

🇪🇺 @Europarl_EN VP @EvaKaili met with 🇶🇦 Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished 🇶🇦 a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1

— Cristian Tudor (@CristianTudorEU) November 1, 2022