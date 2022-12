Εύα Καϊλή: Πληροφορίες για αναβολή της ακρόασής της – Εν αναμονή της απόφασης για τους 3 συλληφθέντες

Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία ενώπιον των βελγικών δικαστικών αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες – η Εύα Καϊλή δεν ήταν παρούσα σήμερα στη διαδικασία – εξήλθαν του κτιρίου από πλαϊνή πόρτα.

Φλαμανδικό ΜΜΕ αναφέρει ότι η ακρόαση της Καϊλή αναβλήθηκε για τις 22 Δεκεμβρίου και ότι το επόμενο δίωρο θα έχουμε απόφαση για τους τρεις συλληφθέντες.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022