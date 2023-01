ΗΠΑ: F-35 στην Ελλάδα και F-16 στην Τουρκία

Η αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πώληση εκσυγχρονισμένων F-16 στην Τουρκία, ύψους 20 δισ. δολαρίων, μαζί με την ξεχωριστή πώληση 40 F-35 στη χώρα μας σε μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις αμερικανικών εξοπλισμών τα τελευταία χρόνια. Αυτό αναφέρει σε χθεσινό δημοσίευμά της η Wall Street Journal (WSJ), η οποία αποδίδει τη σπουδή της Ουάσιγκτον στην αμερικανική προσπάθεια να αρθούν τα τουρκικά εμπόδια στην ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η πώληση στην Τουρκία, την οποία οι ΗΠΑ εξετάζουν εδώ και ένα χρόνο, είναι μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν. Περιλαμβάνει 40 νέα αεροσκάφη για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου στόλου των 79 F-16, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις προτάσεις.

Η ενημέρωση του Κογκρέσου αναμένεται να συμπέσει με την επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ. Η πώληση περιλαμβάνει επίσης 900 πυραύλους αέρος-αέρος και 800 βόμβες. Η έγκριση του Κογκρέσου συναρτάται από την τουρκική συναίνεση στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Η ξεχωριστή πώληση στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης τον περυσινό Ιούνιο, περιλαμβάνει «τουλάχιστον 30» F-35, που είναι το πλέον προηγμένο μαχητικό των ΗΠΑ. Αν και οι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για τυχαία σύμπτωση, είναι βέβαιο ότι θα καμφθούν πιθανές αντιδράσεις της Αθήνας για τα F-16 στην Τουρκία εάν ικανοποιηθεί και το δικό της αίτημα, επισημαίνει η WSJ και τονίζει ότι το Κογκρέσο ουδέποτε έχει μπλοκάρει πωλήσεις όπλων σε ξένη χώρα, που έχει αιτηθεί ο Λευκός Οίκος.

Υπενθυμίζεται πως από την ελληνική πλευρά έχουν γίνει ήδη οι πρώτες κινήσεις για την προμήθεια των πρώτων 20 F-35 με προαίρεση αγοράς ακόμη 20. Ηδη στις ΗΠΑ προετοιμάζεται η απάντηση στην ελληνική επιστολή αιτήματος (Letter of Request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance), μάλιστα σε χρονοδιάγραμμα πολύ συντομότερο του αναμενομένου. Από την Ουάσιγκτον εξαρχής υφίστατο η πρόθεση για απάντηση της επιστολής πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα, ώστε το πρόγραμμα των F-35 να μην πέσει θύμα πολιτικών αντεγκλήσεων. Με την απαντητική επιστολή θα δρομολογηθούν άμεσα οι τεχνικές διαπραγματεύσεις και –με βάση τουλάχιστον το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα– το πρώτο ελληνικό F-35 θα προσγειωθεί στον Αραξο, στην Ανδραβίδα, στη Λάρισα ή στη Σούδα (οι συζητήσεις για τη βάση συνεχίζονται) στα τέλη της περιόδου 2027-2028, οπότε αναμένεται να έχουν παραδοθεί στην Τουρκία και τα πρώτα αναβαθμισμένα F-16.

Η σπουδή της Ουάσιγκτον αποδίδεται σε προσπάθεια άρσης των εμποδίων από την Αγκυρα για ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Πριν από τις πληροφορίες της WSJ, είχαν προηγηθεί η οργή της Αγκυρας για τον συμβολικό «απαγχονισμό» ομοιώματος του Ταγίπ Ερντογάν από Κούρδους διαδηλωτές στο κέντρο της Στοκχόλμης και η αποδοκιμασία που εξέφρασε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, εκτιμώντας ότι αυτή η ενέργεια λειτουργεί ως σαμποτάζ αναφορικά με την αίτηση της χώρας του για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TV4, ο Κρίστερσον χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό» την «εικονική εκτέλεση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη», ακόμη περισσότερο που συνέβη σε μια χώρα η οποία συγκλονίστηκε από την εκτέλεση του πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε το 1986 και της ΥΠΕΞ Αν Λίντε το 2003. «Θα έλεγα ότι πρόκειται για σαμποτάζ στην αίτηση της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», προσέθεσε ο Σουηδός πρωθυπουργός.