Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον σεισμό σε Τουρκία – Συρία: «Η Ελλάδα έτοιμη να βοηθήσει άμεσα»

Τη βαθιά του λύπη για τους εκατοντάδες νεκρούς και τις τεράστιες καταστροφές από τη σεισμική δόνηση των 7,8 βαθμών που έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την σεισμική καταστροφή στην Τουρκία και τη Συρία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους πληγέντες. Η Ελλάδα κινητοποιεί τους πόρους της και θα συνδράμει άμεσα», αναφέρεται σε ανάρτηση του πρωθυπουργού στο Twitter.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τουρκικών αρχών έχουν καταγραφεί 76 νεκροί και 440 τραυματίες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Τουλάχιστον 237 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες συριακές πόλεις, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ της Συρίας.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023