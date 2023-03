Νέα πρόεδρος του ΔΗΣΥ η Αννίτα Δημητρίου – «Ο μόνος νικητής ο Δημοκρατικός Συναγερμός»

Με 14.287 ψήφους, ήτοι ποσοστό 69,18%, η Αννίτα Δημητρίου εξελέγη νέα πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, ο Δημήτρης Δημητρίου έλαβε 6.365 ψήφους, που ισοδυναμεί με ποσοστό 30.82%.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η επικεφαλής της εφορευτικής επιτροπή, Ξένια Κωνσταντίνου, στην έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική συνέλευση ψήφισαν 20.734 μέλη, ποσοστό 40,9% των μελών του ΔΗΣΥ. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 20.652, άκυρα 53, λευκά 29. Η Αννίτα Δημητρίου έλαβε 14.287 ψήφους και ο Δημήτρης Δημητρίου 6.365.

Really looking forward to working with @AnnitaDemetriou, the newly elected President of @DISY1976, on EU challenges, such as migration and energy security. You can count on your friends of the @EPP. Congratulations for your election!

— Manfred Weber (@ManfredWeber) March 11, 2023