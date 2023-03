Δένδιας: Επίσκεψη στη Νέα Υόρκη – Συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες

Στη Νέα Υόρκη μετέβη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την Τετάρτη, από το Μόντρεαλ, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο επίσκεψής του στον Καναδά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

FM @NikosDendias is visiting #NewYork today, where he is expected to:

🔹hold a meeting w/ @UN SG @antonioguterres

🔹officially present #GreeceUNSC candidacy for the 2025-26 term

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 16, 2023