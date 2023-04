Φράχτης Εβρου: Ανοίγει ο δρόμος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση – Κατέπεσε η «τροπολογία» Παπαδημούλη

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για τη χρηματοδότηση υποδομών στα εξωτερικά σύνορα με ψήφους 322 υπέρ, 290 κατά και 20 αποχές, στο πλαίσιο της ψηφοφορίας για τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2024 – Τμήμα III».

Η παράγραφος 49, που περιελάμβανε την «τροπολογία» Παπαδημούλη, κατέπεσε. Η εν λόγω τροπολογία, που είχε καταθέσει πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ως συντονιστής της Ευρωομάδας της Αριστεράς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών (BUDG) ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, «αντιτίθετο σθεναρά στη χρήση οποιασδήποτε ενωσιακής χρηματοδότησης για την κατασκευή φραχτών ή τειχών στα εξωτερικά σύνορα της Ενωσης».

Σχολιάζοντας σχετικά, ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Jeroen Lenaers, τόνισε ότι «τα καλά νέα είναι ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε την τροπολογία του ΕΛΚ για τις υποδομές στα σύνορα. Αυτό είναι ένα βήμα μπροστά, μετά τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική χωρίς προστασία των συνόρων ή ελέγχους. Τόσο απλά. Αν θέλουμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη, τότε θα πρέπει να επαναφέρουμε την τάξη στα σύνορά μας, εάν χρειαστεί με το χτίσιμο φραχτών, όπου είναι απαραίτητο».

There is no #EUMigration policy without border protection and controls. “If we want to show solidarity, then we must restore the order at our borders, if needed by building fences where they are needed”, says @jeroen_lenaers .

Από την πλευρά της, η Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών, σε tweet της, δήλωσε ότι «δεν αποδεχόμαστε το χτίσιμο τειχών και φραχτών στα εξωτερικά μας σύνορα με ευρωπαϊκά χρήματα. Το ΕΛΚ πρότεινε τροπολογία στην τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά κατορθώσαμε να μην περάσει η τελική Εκθεση».

Building walls and fences on our external borders with EU money is totally unacceptable to us!

The EPP proposed an amendment to do so in the last EP report on the EU budget. The amendment passed, but we managed to stop the final report.

No EU money will go to finance EU walls! pic.twitter.com/8IeVcfTg0R

— S&D Group (@TheProgressives) April 19, 2023