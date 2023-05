Νεφέλη Χατζηιωαννίδου: Φτιάχνοντας μια ψηφιακή κοινότητα

Πριν από περίπου ένα μήνα, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου έλαβε ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα. Ηταν από το Μαξίμου. «Με ενημέρωσαν ότι θέλει να με δει ο πρωθυπουργός», δηλώνει στην «Κ». Θεώρησε ότι η συνάντηση θα αφορούσε τις «Υπέροχες Γυναίκες», τη διαδικτυακή πλατφόρμα διάδρασης γυναικών που ίδρυσε το 2019. Αλλά έκανε λάθος. Αυτό που ήθελε να μάθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αν θα την ενδιέφερε να εισέλθει στην πολιτική.

«Ημουν σοκαρισμένη», αναφέρει στην «Κ», τονίζοντας πως, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν είχε ποτέ σκεφθεί να γίνει πολιτικός. «Εξέθεσα όλους τους προβληματισμούς μου. Και η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν πως θέλει να κάνω αυτό που κάνω, απλώς από έναν διαφορετικό ρόλο». Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει η κ. Χατζηιωαννίδου; Οταν ο πρωθυπουργός παρουσίασε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη εβδομάδα, πολλοί ξαφνιάστηκαν με το όνομα που επέλεξε για την έκτη –εκλόγιμη– θέση. Η κ. Χατζηιωαννίδου ήταν γνωστή σε όσους ακολουθούν τις «Υπέροχες Γυναίκες» –190.000 στο Instagram–, αλλά για πολλούς παρέμενε ερωτηματικό. Ποια είναι, λοιπόν, η 31χρονη υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας;

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει με την οικογένεια της – τον σύζυγό της και τις δύο κόρες της, ηλικίας 5 ετών και 18 μηνών. Οταν ήταν μαθήτρια, όνειρό της λέει πως ήταν να ασχοληθεί με την κοινωνική διαφήμιση. Τελικά σπούδασε Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Μποκόνι στο Μιλάνο. Αφού πήρε το πτυχίο της, επέστρεψε το 2013 για οικογενειακούς λόγους στη Θεσσαλονίκη. Βρήκε δουλειά σε διαφημιστική εταιρεία, όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το ψηφιακό κομμάτι. «Αλλά δεν με ικανοποιούσε ο τομέας της διαφήμισης και άρχισα να παρακολουθώ ό,τι σεμινάριο αφορούσε δεξιότητες και επιχειρηματικότητα», δηλώνει στην «Κ».

Ενα από αυτά αφορούσε την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στο διάλειμμα γνώρισε τρία κορίτσια. Η συζήτηση μαζί τους εξελίχθηκε στο «Code It Like a Girl», μια κοινωνική επιχείρηση που συνίδρυσαν και στόχευε στην αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών σε τεχνολογικούς κλάδους. «Ηταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με την ενδυνάμωση των γυναικών», λέει στην «Κ». Παρότι το «Code It Like a Girl» συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με την Google και τη Microsoft Hellas, «δεν καταφέραμε να το εξελίξουμε», αναφέρει.

Παρέμεινε στη διαφημιστική και αποφάσισε να κάνει μεταπτυχιακό στην κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Οταν άρχισε η μεταναστευτική κρίση στην Ελλάδα, ξεκίνησε να συμμετέχει εθελοντικά σε πρότζεκτ που αφορούσαν το μεταναστευτικό, και ειδικά τις γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να συμμετέχει σε συμβουλευτικές συνεδρίες τόσο ως mentor –«έχοντας ανοίξει και κλείσει μια κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα»– όσο και ως mentee, με πολλά ευρωπαϊκά σεμινάρια στα οποία συμμετείχε να αφορούν την ενδυνάμωση των γυναικών. Ξεκίνησε να εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας στην ψηφιακή διαφήμιση και το 2017 έμεινε έγκυος στην πρώτη κόρη της.

Λίγους μήνες αργότερα άνοιξε επιχείρηση εστίασης στην Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε αυτό το κυλικείο, ως νεαρή εργαζόμενη μητέρα με ένα μωρό 6 μηνών, της ήρθε η ιδέα για τις «Υπέροχες Γυναίκες».

«Παρατηρούσα γύρω μου γυναίκες που αντιμετώπιζαν την καθημερινότητα με τόσο θάρρος», δηλώνει η κ. Χατζηιωαννίδου. «Μου μιλούσαν ανοιχτά για τη μητρότητα, για τις δυσκολίες – θεώρησα ότι πρέπει να διαβάσουμε τα κατορθώματα των καθημερινών γυναικών, πρέπει να μάθουμε ότι οι γυναίκες γύρω μας είναι υπέροχες γιατί επιβιώνουν σε κάθε ρόλο που τους δίνεται», τονίζει.

«Τα θέματα που αφορούν όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους τους πολίτες –το να θες δηλαδή να ζεις με αξιοπρέπεια– είναι υπερκομματικά».

Δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα με ανώνυμες αφιερώσεις προς γυναίκες και ένα ανώνυμο Instagram προφίλ. «Το πρώτο βράδυ λάβαμε 300 αφιερώσεις γυναικών σε άλλες γυναίκες», αναφέρει. Τις ανέβαζε καθημερινά στο Instagram – έξι μήνες αργότερα, το προφίλ είχε 10.000 ακολούθους. Σύντομα, και προ ελληνικού #MeToo, άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από γυναίκες και για άλλα θέματα –από την κακοποίηση μέχρι την υπογονιμότητα– για τα οποία ήθελαν να συζητήσουν, αλλά δεν υπήρχε διαδικτυακός χώρος να το κάνουν, σημειώνει.

Στον ένα χρόνο ύπαρξης της σελίδας ανήρτησε το πραγματικό της όνομα. Στο μεταξύ ήρθαν η πανδημία και η πρώτη δράση των «Υπέροχων» –μάζεψαν χρήματα για γάντια–, όπως και η μεγαλύτερη ανάγκη για μια διαδικτυακή κοινότητα. Και μετά ήρθε το #MeToo.

«Το προφίλ άλλαξε στιγμιαία», αναφέρει η κ. Χατζηιωαννίδου. Αρχισε να λαμβάνει αμέτρητα μηνύματα από γυναίκες οι οποίες δεν ήξεραν πού να μιλήσουν για κακοποίηση που είχαν βιώσει στο παρελθόν, και από άλλες οι οποίες δεν ήξεραν πού και πώς να καταγγείλουν, πώς να βρουν βοήθεια.

«Επαιρνα τηλέφωνο τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και ρωτούσα πού μπορούσε να απευθυνθεί μια κοπέλα που χρειαζόταν νομική, ψυχολογική υποστήριξη», λέει. Αρχισε να βλέπει τι νομοσχέδια αφορούσαν τις γυναίκες και τα κοινοποιούσε στη σελίδα, όπως και άλλες ειδήσεις. «Αρχίσαμε ως πλατφόρμα να παίζουμε και ρόλο ενημέρωσης, γιατί καταλάβαινα πως η πληροφορία συχνά δεν φθάνει σε όλους ή δεν είναι ευδιάκριτη», αναφέρει η κ. Χατζηιωαννίδου.

Ταυτόχρονα, έχοντας κλείσει την επιχείρηση εστίασης λόγω πανδημίας, δούλευε ως ιδιωτική υπάλληλος, και το 2021 γέννησε τη δεύτερη κόρη της. Την ίδια χρονιά οι «Υπέροχες Γυναίκες» έγιναν μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Πέρυσι και φέτος συμμετείχε σε δύο αποστολές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – «εκεί κατάλαβα πώς λειτουργούν τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς καταρτίζονται πολιτικές για να εξαλειφθεί ένα φαινόμενο που επηρεάζει άμεσα τις γυναίκες», αναφέρει.

Το προφίλ των «Υπέροχων» δεν ασχολούνταν μόνο με την κακοποίηση όμως, ούτε με θέματα που αφορούν μόνο τις γυναίκες, αλλά όλες τις κοινωνικές ομάδες και τα δικαιώματα εν γένει – «ένας ασφαλής διαδικτυακός τόπος όπου μπορούσε ο καθένας να συζητάει ό,τι τον απασχολούσε», εξηγεί.

«Τα θέματα που αφορούν όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους τους πολίτες –το να θες δηλαδή να ζεις με αξιοπρέπεια– είναι υπερκομματικά», δηλώνει, «μας αφορούν όλους». «Οταν σου λένε “είδαμε ότι ασχολείσαι με κάποια πράγματα και μας ενδιαφέρει ο τρόπος που τα προσεγγίζεις”, θεωρώ λάθος να πεις ότι όχι, δεν θα ασχοληθώ», αναφέρει.

Θεωρεί την πρόταση που της έκανε ο πρωθυπουργός τιμητική, και το μόνο πλάνο για το μέλλον είναι να συνεχίσει τη δουλειά για όσα πιστεύει, τα οποία αντιμετωπίζει όπως και πριν από μία εβδομάδα, αναγνωρίζοντας ότι τώρα όμως η ευθύνη είναι «τεράστια». «Το μόνο που περιμένω», λέει η κ. Χατζηιωαννίδου στην «Κ», «είναι να κάνω ουσιαστικό έργο».